Пин Ап казино заманивает игроков играть онлайн, но мы настоятельно рекомендуем посещать только официальный сайт пинап для игры! Игровые автоматы в интернете становятся всё более доступными, выгодными и интересными с каждым днём. Для этого в сети регулярно открываются виртуальные клубы, принимающие всех желающих и предоставляющие возможность поиграть в любые слоты на реальные ставки или бесплатно. В этом же обзоре Pin Up Casino предлагаем ознакомиться таким известным азартным порталом.

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Pin Up Casino официальный сайт

Как только вы зайдете на официальный портал Pin-Up казино, сразу заметите нотки стиля. Исходя из названия, сайт выполнен в Пин-Ап стиле, который, как известно, был на пике популярности в середине прошлого века в США. Несмотря на это, сайт выглядит молодежно, а интерфейс понятен. Принадлежит известной компании, имеющей официальную лицензию от игорной комиссии Curacao eGaming.

Предлагает своим посетителям обширную коллекцию азартных развлечений, в которую входит более тысячи автоматов, сотни настольных игр и десятки столов с реальными дилерами. В левой части главной страницы можно найти список поддерживаемых провайдеров. Еще совсем недавно там было не больше 10 наименований, а в данный момент их уже более 30. Здесь есть игры от следующих провайдеров:

NetEnt, Amatic, Play’n Go

Microgaming, Betsoft, Evoplay

Softbet, GameArt, Play’n’go.

Конечно, это далеко не весь список. Стоит заметить, что здесь есть место и для любителей настольных и карточных игр. В ассортименте – блэк-джек, техасский холдем, покер, рулетки. Игры от провайдеров NetEnt и Evolution Gaming.

Pin-up casino регистрация

Чтобы начать играть на реальные ставки с настоящими выигрышами, первым делом, игроку необходимо пройти регистрацию. Сделать это на официальном сайте Pin-Up довольно просто. Для этого новичку понадобится:

Зайти на действующий сайт. Открыть раздел «Регистрация». Указать запрашиваемую информацию в открывшейся анкете. Согласиться с действующими правилами игрового клуба. Завершить регистрацию и подтвердить указанную почту или телефон.

Внимание! При заполнении регистрационной анкеты рекомендуем указывать достоверные сведения, так как в дальнейшем игрока могут попросить пройти верификацию (процедура подтверждения личности).

Сразу после успешного прохождения процедуры регистрации, начинающий игрок может авторизоваться в ЛК. Для этого ему понадобится открыть окно авторизации на сайте казино, ввести свои данные, а затем нажать на кнопку «Войти». Если указанные данные окажутся верными, то игрок автоматически авторизуется в личном кабинете (если возникнут трудности со входом, то можно воспользоваться вкладкой «Забыли пароль»).

Плюсы и минусы

После проведения ряда опросов выяснилось, что игроки называют такие сильные стороны проекта:

Подарки в день рождения. Именинники всегда получают презенты от казино.

Кэшбек. Предусмотрено еженедельное возвращение средств в размере 10%, согласитесь, это не может не радовать.

Оригинальность. Необычный дизайн сайта очень нравится всем пользователям.

Ассортимент. На портале огромный выбор игровых автоматов: креатив, классика, видеопокер, карточные игры.

Беспроигрышная лотерея. С легкостью можно выиграть деньги, баллы, гаджеты, бесплатные вращения и другие не менее ценные призы.

Приемлемость. Все игры доступны бесплатно и без регистрации в демо-режиме.

Служба поддержки. Только представьте, служба поддержки работает круглосуточно, а ожидание свободного оператора составляет не более 5 минут. Также всегда есть возможность обратиться к менеджеру.

Именно поэтому к продуктам проекта нет никаких претензий, а если и возникают какие-то недоразумения, то администрация Пин-Ап всегда быстро реагирует и избавляется от них.

Возможные трудности игроков

В отзывах упоминают о трудностях, с которыми сталкивались многие игроки. Для того чтобы избежать недоразумений, стоит обращать внимание на следующие моменты:

Учитывайте лимиты, они меняются. В день нельзя вывести более 5000 долларов.

При регистрации обдуманно указывайте валюту счета. Это могут быть рубли, доллары или евро.

Если казино блокируется провайдером, используйте зеркало. Это самый надежный и легкий способ решения проблемы.

Срок вывода средств составляет 48 часов. Переживать до истечения этого времени не стоит, выплату получите гарантировано. К слову, на кошелек QIWI деньги выводят моментально.

Если пользователь выводит большую сумму и в других случаях может потребоваться верификация аккаунта. Просто отправьте на указанный в запросе адрес скан-копии документов, подтверждающих личность.

Ниже собрано несколько советов, которые помогут сориентироваться:

Всегда перед началом игры нужно четко понимать, сколько средств принесет именно та комбинация, которую вы выбрали. Если гемблеры будут знать информацию об акциях и бонусах, они смогут использовать ее в корыстных целях. Эти сведения помогут членам клуба иметь дополнительный источник доходов. Очень часто клиенты делают ошибку – совершают ставки, которые являются неподъемными для их бюджета. Поэтому планировать траты нужно перед каждой игрой. Для того чтобы понять, насколько прибыльный слот, рекомендуется сделать минимум 40 ставок и обратить внимание на статистику выигрышей. Чтобы одержать победу, нужно определить “золотую” комбинацию. Во время игры, важно сконцентрироваться на ней, ведь от этого зависит ее дальнейший ход.

Зеркало казино Pin-Up

Сейчас у пользователей не возникает никаких проблем при входе или регистрации. Но зачастую сайты блокируют, и чтобы обойти это, достаточно только использовать зеркало. Зеркало Pin-Up – альтернативный ресурс главному сайту, то есть это точная копия основного сайта, но с другим IP-адресом. Оно дублирует рабочие элементы заведения.

То есть на нем можно играть в любимые автоматы, не переживая о безопасности и без разных неожиданных “сюрпризов”. Также зеркала работают и на мобильных телефонах. Их наличие упрощает жизнь любителям онлайн-игр.

Служба поддержки Пинап

Совсем недавно игровые заведения предлагали только один способ связи с администрацией – переписку по электронной почте. Теперь же служба поддержки Пин-Ап казино начала более удобный способ общения со своими клиентами в формате живого чата. Каждый гемблер может задать интересующий вопрос оператору, который даст грамотный ответ в течение 5 минут. Важным показателем является наличие оператора кассы, он отвечает за обработку транзакций. В его обязанности входят такие действия, как информирование игроков по поводу средств на счетах.

Терминология Пин-Ап казино

Термины, которые используются на платформе, могут показаться странными или вовсе непонятными, поэтому ниже представляем список наиболее популярных и распространенных слов:

Слот – это игровые автоматы, в которых можно выиграть сумму большую, чем базовая ставка. Он представляет собой барабан, где выпадают разные комбинации.

Пинкоины, или Pincoins – виртуальная валюта, которая используется на платформе Пин-Ап как средство для платежа.

Бонусы Free Spins, или бесплатные спины – это игры на дополнительные вращения слот-машины. С их помощью гемблер может получить приз без всяких вложений.

Бет, или Bet – ставка.

Прокрутка или Wager – количество ставок, без которого обналичить бонус невозможно.

Как вы заметили, некоторые термины на официальной странице казино так и остаются не переведенными, поэтому если вы не можете понять слово, советуем пользоваться переводчиком. Слова “ставка”, “бесплатно”, “бонус” считаются базовыми, поэтому неплохо было бы их выучить.

Играть!